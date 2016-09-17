Fransa'da bir gösterici, polis şiddeti nedeniyle gözünü kaybetti
Fransa’da çalışma yasası protestosundaki polis müdahalesi bir eylemcinin gözünü kaybetmesine neden oldu.
17 Eylül 2016 Cumartesi, 16:23
PARİS (AA) – Fransa’da çalışma yasası protestosundaki polis müdahalesi bir eylemcinin gözünü kaybetmesine neden oldu.
Fransa basınında yer alan haberlere göre, perşembe günü Paris’teki çalışma yasası protestolarına katılan 46 yaşındaki Laurent Theron, polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Theron’un bir gözünü artık kullanamayacağı bildirildi.
Muhabir: Murat Ünlü