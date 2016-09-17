Ana Sayfa   >   Genel   >   Fransa'da bir gösterici, polis şiddeti nedeniyle gözünü kaybetti

Fransa'da bir gösterici, polis şiddeti nedeniyle gözünü kaybetti

Fransa’da çalışma yasası protestosundaki polis müdahalesi bir eylemcinin gözünü kaybetmesine neden oldu.

17 Eylül 2016 Cumartesi, 16:23
Fransa'da bir gösterici, polis şiddeti nedeniyle gözünü kaybetti

Benzer Konular

Myanmar'daki Müslümanlar bayramda yalnız bırakılmadı
Myanmar'daki Müslümanlar bayramda yalnız bırakılmadı
Umutlarını sırtlayıp Cerablus'a dönüyorlar
Umutlarını sırtlayıp Cerablus'a dönüyorlar
PYD 'karargahı'na asılan ABD bayraklarından 3'ü indirildi
PYD 'karargahı'na asılan ABD bayraklarından 3'ü indirildi

PARİS (AA) – Fransa’da çalışma yasası protestosundaki polis müdahalesi bir eylemcinin gözünü kaybetmesine neden oldu.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, perşembe günü Paris’teki çalışma yasası protestolarına katılan 46 yaşındaki Laurent Theron, polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Theron’un bir gözünü artık kullanamayacağı bildirildi.

Muhabir: Murat Ünlü

dünya

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Netwifi