Fransada okul servisi ile tren çarpıştı: 4 ölü
Fransa’da bir okul servisi ile trenin çarpıştığı kazada ölü sayısının 4’e yükseldiği yaralı sayısının ise 19 olduğu belirtildi. Fransa’nın güneyindeki Perpignan kentinde bir tren ve 11-15 yaş arası çocukları taşıyan bir okul servisi çarpıştı. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada en az 4 çocuğun hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı belirtildi.
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