Ana Sayfa   >   Kültür & Sanat   >   Fransız piyanist Tristan Pfaff Eskişehir'de

Fransız piyanist Tristan Pfaff Eskişehir'de

– Ünlü Fransız piyanist Tristan Pfaff, Eskişehir’de resital verdi

16 Kasım 2016 Çarşamba, 21:50
Fransız piyanist Tristan Pfaff Eskişehir'de

Benzer Konular

"Kış lastiği mesaisi" başladı
“Kış lastiği mesaisi” başladı
Mihalıççık'ta tarımsal değerlendirme toplantısı
Mihalıççık'ta tarımsal değerlendirme toplantısı
15 Temmuz gecesi başbakan ve imama hakaret edildiği iddiası
15 Temmuz gecesi başbakan ve imama hakaret edildiği iddiası

ESKİŞEHİR (AA) – Ödüllü piyanist Tristan Pfaff, Fransız Kültür Merkezi’nin Türkiye’de düzenlediği turne kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin konuğu olarak piyano resitali verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayında gerçekleşen resitalin ilk bölümünde Pfaff, “La fille aux cheveux de lin” (Keten saçlı kız), ” La plus que lente” (Yavaştan da yavaş), “Claire de lune” (Ay ışığı), “Standchen”, “Vales-caprice No.6”, “Barcarolle” ve “Soire de Vienne” (Viyana gecesi) adlı eserleri müzikseverlerle buluşturdu.

Pfaff, resitalin ikinci bölümünde ise “Gymnopedie No.1”, “Consolation No.3” ve “Rakoczy March” gibi eserler ile resitali dinlemeye gelen müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

eskişehir Resital Tristan Pfaff

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet