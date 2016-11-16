Fransız piyanist Tristan Pfaff Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) – Ödüllü piyanist Tristan Pfaff, Fransız Kültür Merkezi’nin Türkiye’de düzenlediği turne kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin konuğu olarak piyano resitali verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayında gerçekleşen resitalin ilk bölümünde Pfaff, “La fille aux cheveux de lin” (Keten saçlı kız), ” La plus que lente” (Yavaştan da yavaş), “Claire de lune” (Ay ışığı), “Standchen”, “Vales-caprice No.6”, “Barcarolle” ve “Soire de Vienne” (Viyana gecesi) adlı eserleri müzikseverlerle buluşturdu.

Pfaff, resitalin ikinci bölümünde ise “Gymnopedie No.1”, “Consolation No.3” ve “Rakoczy March” gibi eserler ile resitali dinlemeye gelen müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.