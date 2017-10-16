Fransız Savunma Bakanı Parly: DEAŞ’a katılan Fransızlar dönmek yerine ölüyorsa ne ala
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, anlaşmalar sonucu DAEŞ’i terkedip gitmesine izin verilen teröristlerin geldikleri ülkelere dönme ihtimalleri olduğu öğrenildikten daha sonra bir açıklamada bulundu. Darly, ülkelerinden ayrılıp DAEŞ’e katılan Fransızlarla ilgili, “Ölüyorsa ne ala. Ölmeyip Suriye rejiminin eline düşüyorlarsa oradaki yargıya tabiler” dedi.
Rakka’nın sembolik açıdan kuvvetli bir yer olduğunu ifade eden Bakan, “Bataclan ve Stadyum saldırılarının emri Rakka’dan gelmişti, bölgenin uluslararası koalisyonun eline geçmesinden sevinç duyuyorum” açıklamasını yaptı.
öte yandan, Parly, Fransız askerlerinin bölgede kalan DAEŞ üyelerini bitirmek için operasyon yapıp yapmadığını açıklamazken “Suriye rejimi bölgede hayatta kalan DAEŞ üyelerinin bitirilmesi ile ilgilenecek” dedi.,
Istek Kaplan
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