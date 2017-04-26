Fransız siyasetçiye Elazığ’dan suç duyurusu

Fıkri-Asım Hafıza ve Fikir Derneği Elazığ Şube Başkanı Ufuk Kaya ve üyeleri adliyeye gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında olumsuz açıklamalarda yer alan siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges hakkında savcılığa kabahat duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan dernek başkanı Ufuk Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, hadsizce, ahlaksızca ve kan dondurucu açıklamalarda yer alan Fransız Uluslararası Güya Siyaset Bilimi Uzmanı Philippe Moreau Defarges’i kınamak üzere toplandıklarını belirterek, “Batı’da bundan böyle psikiyatrik bir rahatsızlığa dönüşen Erdoğan düşmanlığının geldiği son nokta kan dondurucudur. Bilim adamı ve entelektüel bir açık fikirli kılığına bürünen, barbar, kan sevici Defarges’in alçakça ve alçakça yaptığı açıklamalardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Fikr-i Asım Akıl ve Zihin Derneği Hareketi olarak hastalık duyduğumuzu belirtiyor, bu konuda tüm hak organlarını göreve gösteri ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanını savunmak için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceklerini gösteren Kaya, “Bugün deha, Avrupa’da, Asya’da Ortadoğu’da ve tüm İslam aleminde mazlumların duası, zalimlerin korkulu rüyası haline gelen, devletimizin en tepesindeki çelikten iradenin sahibi, yiğit liderimizin yanına dik duruşumuzu sonuna kadar göstereceğiz, Fikr-i Asım Hafıza ve Hafıza Hareketi olarak devletimizin bütün kurumlarının yanlarında olduğumuzu bir kere daha buradan spesifize etmek istiyoruz. Bizler bağımsızlık doğmuş serbest yaşamış topraklarını kanla almış bir milletin evlatlarıyız bizleri masa başı oyunlarla, Haçlı birlikleriyle ve paralel girişimlerle asla ve asla korkutamayacaklar” diye konuştu.

Yunus Özhanlı