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Fransız vekilden Avrupaya Halep çağrısı

Suriye Geçici Hükümeti’nin Halep Belediye Başkanı Brita Hagi Hasan’ın daveti üstüne Fransa’da Sosyalist Partiden Milletvekili Patrick Manucci, Yeşiller Partisinden Milletvekili Cecila Duflot, Cumhuriyetçi Partiden Herve Mariton, Gaziantep’e geldi.

13 Aralık 2016 Salı, 00:34
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Suriye Geçici Hükümeti’nin Halep Belediye Başkanı Brita Hagi Hasan’ın daveti üstüne Fransa’da Sosyalist Partiden Milletvekili Patrick Manucci, Yeşiller Partisinden Milletvekili Cecila Duflot, Cumhuriyetçi Partiden Herve Mariton, Gaziantep’e geldi. Halep Belediye Başkanı Hasan’ın Fransız milletvekilleri ile birlikte düzenlediği basın açıklamasına fazla sayıda Türk, Suriyeli ve Fransız gazeteci katıldı. Hasan, Halep’teki katliama uyarı çekerek, mütareke yapılması için dünyaya çağrıda bulundu.

Fransız Milletvekili Manucci ise, Halep’te ateşkesin sağlanması gerektiğini söyleyerek, Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu. Manucci, Halep konusunda ya kısa süreli ateşkes yapılması veya oluşturulacak tehlikesiz hol ile sivil halkın dışarı çıkarılması gerektiğini vurguladı. Manucci, Halep’teki siviller konusundaki fikirlerini telefonla görüştüğü Fransız Cumhurbaşkanı François Hollande ile de paylaştığını ifade etti.

Yeşiller Partisi Milletvekili Duflot da, ziyareti Halep’e planladıklarını ama bölgede süren topa tutma nedeniyle Fransız Hükümeti’nin Suriye’ye geçişlerine izin vermemesi üstüne Gaziantep’e geldiklerini ifade etti.

Fransız milletvekilleri, Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısı sebebiyle de üzüntülerini dile getirerek, baş sağlığı mesajlarını iletti.

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