Freni boşalan kamyon, 4 otomobile çarptı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Yerköy ilçesinde freni boşalan pancar yüklü kamyon, 4 otomobile çarptı.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Ünal idaresindeki 50 DA 638 plakalı pancar yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu Ayanoğlu Mahallesi Nato Yolu üzerinde park halinde bulunan üç otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile duramayan kamyon, hareket halindeki sürücü Çelebi Kılavuz’un kullandığı 66 KF 880 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon ve otomobil, yaklaşık iki yüz metre sürüklenerek durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Kılavuz, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.