Frig Vadisi balonla gezilebilecek

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Valiliği ve Türk Hava Kurumuna (THK) bağlı Gökçen Havacılık Şirketi işbirliğiyle Frig Vadisi’nde hayata geçirilmesi planlanan balon uçuşlarının tanıtımı yapıldı.

İsmet İnönü 2 Caddesi’ndeki eski kiremit fabrikasında gerçekleştirilen tanıtımda gazetecilere açıklamada bulunan Vali Azmi Çelik, amaçlarının Eskişehir’e gelen turistlere Frig Vadisi’ni balonla gezdirip, buranın güzelliğini gösterebilmek olduğunu söyledi.

Gökçen Havacılık’ın balon turizmi için kendilerine destek olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

“Gerekli incelemeleri yaptılar ve bölgenin uçuşa uygun olacağı kanaatine vardılar. Burada sadece deneme uçuşu yapıldı ancak yakın bir zamanda Frig Vadisi’nde serbest uçuş olacak. Uçuş öncesi alınması gereken izinler ve birtakım tedbirler dolayısıyla en az 10-15 güne ihtiyaç var. Frig Vadisi’nde bu ayın son haftası veya kasım ayının ilk haftalarında balon uçuşlarını başlatmayı düşünüyoruz.”

Konuşmanın ardından Vali Çelik ve Gökçen Havacılık Genel Müdürü Erdoğan Arslan ile beraberindeki heyet, balonla havalandı.