Fuat Uğur: ‘Ortaya çık gerçeği açıkla’

TGRT Haber’de yayınlanan “Medya Kritik” programında Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur ve Gazeteci Cem Ufak, bugün gazeteci Fehmi Koru’nun Sözcü gazetesine yönelik FETÖ soruşturmasında tanık sıfatıyla savcıya verdiği “Sözcü Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay İsviçre’de cemaate ait bir evde yetişti” ifadesinden yola çıkarak Sözcü’deki FETÖ operasyonunu değerlendirdi.

Küçük ve Uğur, “Burak’ın babası Ertuğrul Akbay’la yaptığım bir seyahatte babası bana ‘Burak cemaatin evlerinde kaldı ve bu sayede doğru / düzgün yetişti’ demişti. Ben de böylesi muhalif bir gazeteye nasıl böyle bir muhafazakar kimliğin atanmasını acayip bulup köşeme taşımıştım. Ben cemaatin muhalefeti de denetleme altına alıp, gerektiğinde hükümete sert muhalefet yerine getirmek için bu gazeteyi kurdurmuş olabileceğini düşündüm” satırlarının geçtiği açıklama üstünde durdu.

CEM MINIK: FEHMİ KORU, BUNLARI SÖYLEDİ DİYE BİR ADAM FETÖ’CÜ OLMAZ

Gazeteci Fehmi Koru’nun “Burak Akbay’ın FETÖ evlerinde yetiştiği” iddiası hakkında konuşan Gazeteci yazar Cem Minik, ”Fehmi Koru bunları söyledi diye bir adam FETÖ’cü olmaz. Varlıklı ve varlıklı millet, evlatlarının ahlaklı bir şekilde yetişmesi için onları FETÖ’nün okullarına veriyordu. 2000’li yılların başlarında böyle bir algılama vardı. Koru 2010’da bu ifadeleri kullandı diye operasyon yapılır mı? Bunu göz önünde bulundurmak gerekli. Olmaz demiyorum, belki de Burak Akbay’ın FETÖ’yle bağı vardır ilişkisi vardır, hakikaten kendisini iyi saklamış olabilir” dedi. Akbay’ın konu hakkında yaptığı açıklamaya da değinen Ufak, ”Burak Akbay da nerede okuduğunu zaten açıkladı. Akbay, FETÖ’nün okullarına gitmemiş. Bundan Böyle bunu Fehmi Koru da yalanlamıyor. Yalnızca İsviçre’de bir cemaatin evinde kaldığı babası tarafından Koru’ya söylenmiş. Tek delil olarak bu var” diye konuştu.

FUAT UĞUR: ORTAYA ÇIK GERÇEĞİ AÇIKLA

Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay’ın dava açtığını ve Fehmi Koru’nun iddialarına yanıt verdiğini belirten Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur ise, ”Kardeşim senin baban Fehmi Koru’ya bu şekilde konuşmuş. O zamanlar bu gibi ifadeleri kullanmak daha fazla prim yapıyordu. Koru, muhafazakar ve cemaate yakın bir adamdı. Haliyle bu da biliniyordu. Babası da onun gözüne girmek için anlatmış olabilir” dedi. Akbay’ın ortaya çıkıp gerçeği açıklaması gerektiğini savunan Uğur, ”Akbay, ‘Evet ben cemaatçilerin evinde kaldım’ diyecek veya ‘Hayır bu külliyen yalan’ diyecek. Gerçeklerin er veya geç gün ışığına çıkmak gibi bir fena huyu vardır” diye konuştu.