Fuat usta yarım asırdır deriyi giysiye dönüştürüyor
KONYA (AA) – HAVVA DEREAĞZI – Konya'da oturan 57 yaşındaki Fuat Yalçın, 30 metrekarelik atölyesinde yarım asırdır yaptığı dericilik mesleğini ilk günkü aşkla devam ettiriyor.
Nevşehirli ailenin 7 çocuğundan biri olan Fuat Yalçın, deri ustası akrabalarının yanında, 7 yaşında çıraklıkla mesleğe ilk adımını attı. Ustasıyla Konya'ya geldikten sonra mesleğin inceliklerini öğrenip kendini geliştiren Yalçın, ilerleyen zamanda işlerin başına geçti.
Şimdilerde ise Karatay ilçesinde 30 metrekarelik atölyesi bulunan Yalçın, burada kesiminden dikimine kadar her aşamasını kendisi yaparak deri ceket, pantolon, etek, yelek ve pardösü ile mest üretiyor.
Yalçın, AA muhabirine, tarım ve hayvancılığın ülkede yoğun yapıldığını, dericiliğin de buna bağlı olarak ilgi görmesi ve yaşatılması gerektiğini, bu mesleğin Türk kültüründe önemli yeri bulunduğunu söyledi.
Gençlik yıllarında çok fazla olan deri atölyelerinin her birinde en az 20 çırağın çalıştığını, bugün ise bir çırak bile bulamadığını ifade eden Yalçın, 50 yılda 20'yi aşkın çırak ve kalfa yetiştirdiğini belirtti.
Yalçın, "Mesleğim sayesinde 3 çocuk büyüttüm. Dericilik yapan insan aç kalmaz ama biraz zor geldiği için artık rağbet görmüyor." dedi.
Kendi çocuklarının da dericilik mesleğini seçmediğini anlatan Yalçın, "Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediyelerin ortak çalışmasıyla unutulmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili çalışmalara ağırlık verilmeli. Meslek liselerinde bölüm dersi olarak eğitimler artırılabilir. Mesleğimde gelecek nesillere yeni çırak, kalfa, usta yetişmemesinden gerçekten çok üzgünüm. Konya'da bu işi yapan 2-3 kişiden biriyim, korkarım bu meslek bizimle ölecek." diye konuştu.
– "300 metrekareden 30 metrekareye düştük"
Yalçın, dericiliğin 1990'lı yılların sonuna kadar popüler olduğunu, sonrasında taklit ve suni derilerin ortaya çıkmasıyla mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu, çoğu dükkanın kapandığını dile getirdi.
Dericilik mesleğinin hak ettiği yerde olmadığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:
''300 metrekarelik dükkanlardan 30 metrekarelik bu atölyeye kadar düştük. Hem makineleşme hem de eleman yetersizliği bu küçülmenin önemli sebeplerinden. Bir deri atölyesini işletebilmeniz için yardımcınızın olması gerekiyor. Tek başınıza siparişlerin hepsine yetişmeniz mümkün değil. Eskiden çıraklarımız varken günde 50 ceket yapardık, şimdiyse tek başıma 2 günde bir ceket yapabiliyorum. Yurt dışından birçok ülkeden teklif aldım ancak kabul etmedim. Memleketimde mesleğimi icra etmek, ülkeme faydalı olmak istedim."
Mesleğini çok sevdiğini ifade eden Yalçın, çırak bulması halinde onu seve seve yetiştirebileceğini sözlerine ekledi.
-
Fuat usta yarım asırdır deriyi giysiye dönüştürüyor
-
Niğde'de “Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvası” düzenlendi
-
Yenimahalle, Mobil Atık Getirme Merkezi'ni 16'ya çıkardı
-
Kızılcahamam'da Belediye Başkanı Acar’dan öğretmenlere kahve ikramı
-
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “Şiddetin her türlüsüne karşıyız”
-
İç Anadolu çiftçisi Hububat Ticaret Merkezi ile daha karlı satış yapacak
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.