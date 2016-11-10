fuatavniye bilgi aktaran mühendis intihar etti

Fethullahçı terör Örgütü (FETÖ) subaylarının darbe girişiminin ardındaki başlatılan soruşturma gerekçesiyle, İstihbarat Daire Başkanlığı’nda (İDB) görevli mühendislerden Burak A. tutuklanarak cezaevine konulmuştu. MIT’in 20 bin şahsiyet FETÖ’cü listesini de örgüte sızdıran Burak A., darbe girişimi sırasında İDB yakınlarında yakalanmıştı. Burak A., tutsak bulunduğu Kırıkkale Cezaevi’nde intihar ederek hayatına son verdi. Tutuklanan Başbakanlık data uzmanı Mustafa Koçyiğit de ifadesinde, bir Cemaat abisinin yoluyla İDB’de çalışan mühendislerle tanıştığını belirterek, “Abilerin talimatıyla mühendislerden İDB’deki işimize yarayacak verileri getirmelerini istedim. Burak ve Haşim bu verileri getirmeye başladılar. MITOS’in İDB’ye bildirdiği 20 bin şahsiyet paralel yapılanmaya ilişkin listeyi de böyle tedarik ettik” demişti.

O GECE YAKALANDILAR

FETÖ’cü darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı’na giden ve önceki makamlarına oturmaya çalışan eski emniyet müdürleri Lokman Kırcılı, Gürsel Aktepe ve Zeki Taşkın ile İstihbarat Daire Başkanlığı personeli Burak A. ve Haşim Türker gözaltına alınmış, bu şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Burak A’nın savcılık sorgusu, Fuatavni isimli Twitter hesabına bilgi aktaran isimlerin deşifre edilmesinde kayda değer rol oynamıştı.

MITOS’İN LİSTESİNİ MAİL ATTI

Fuatavni’ye bilgi sızdırdığı iddiasıyla tutuklanan ve itirafçı olan Mustafa Koçyiğit ise ifadesinde Burak A. için şunları söylemişti: “Selman Abi’nin verdiği talimatlar doğrultusunda İDB’de çalışan Burak isimli şahısla iletişim kurup aldığımız talimatları yerine getirmeye başladık. Selman Abi son görüşmemizde beni emniyetin Ankara imamı Selahattin’e devretti. Selahattin’in talimatıyla mühendislerden İDB’deki işimize yarayacak verileri getirmelerini istedim. Mühendislerden Burak ve Haşim bana bu verileri getirmeye başladı. Bu şahıslar verileri USB, CD veya hard diskte getiriyor, kimi vakit evlerinde kimi zaman da açık alanda teslim ediyorlardı. MITOS’in İDB’ye bildirdiği 20 bin kişilik paralel yapılanmaya ilişkin listeyi de bu mühendisler yoluyla temin ettik. Hatırladığım kadarıyla Burak bunu bana mail olarak gönderdi.”

Fevzi Çakır – Gazete Habertürk