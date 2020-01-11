Futbol: 2. Lig Kırmızı Grup
KIRŞEHİR (AA) – TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Ahi Stadyumundaki karşılaşmada Kırşehir ekibi, ilk yarıyı 42. dakikada Turan Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli devam eden maçta, her iki takım da ikinci yarıda ataklarını sürdürdü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, Kırşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Kırşehir Belediyespor puanı 33'e çıkarmış oldu.
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