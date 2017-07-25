Futbol: Hazırlık maçı

SİVAS (AA) – Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor’u 2-1 yendi.

Sivasspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bolu’da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, beşinci ve son hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor ile karşılaştı.

Karşılaşmada hakem Özgüç Türkalp düdük çalarken, yardımcılıklarını Engin Erdem ile Emrah Ünal yaptı.

Abant’ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Mücadelenin 58. dakikasında Rıdvan Şimşek, kırmızı-beyazlı ekibi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Adanaspor, Ahmet Dereli ile 60. dakikada skora denge getirirken, Sivasspor’u galibiyete taşıyan golü 80. dakikada Tunahan Nazlı attı.

Karşılaşmayı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile Ankara Sivasspor Futbol Okulu öğrencileri de izledi.

Sivasspor, Adanaspor maçı ile kamptaki hazırlık maçlarını tamamlamış oldu. Kırmızı-beyazlılar kampta daha önce oynadığı hazırlık maçlarında El Fetih’i 3-1, El Taawon’u 4-1 ve Sumqayıt’ı 4-0 mağlup ederken, Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kalmıştı.