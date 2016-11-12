Ana Sayfa   >   Spor   >   Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

12 Kasım 2016 Cumartesi, 16:30
Atiker Konyaspor - Adana Demirspor hazırlık maçı

Benzer Konular

Atiker Konyaspor'da Gaziantepspor maçı hazırlıkları
Atiker Konyaspor'da Gaziantepspor maçı hazırlıkları
trump-basarisiz-olacak
“Trump başarısız olacak”
Mamur'un Kutlu'dan özür dilediği iddiası
Mamur'un Kutlu'dan özür dilediği iddiası

KONYA (AA) – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor ile yaptığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Müsabakanın 50. dakikasında Sercan Kaya’nın golüyle 1-0 yenik duruma düşen yeşil-beyazlılar, 77. dakikada Bajic’in penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.

81. dakikada Bajic’in ikinci golüyle 2-1 öne geçen Konya ekibi, 82. dakikada Tevfik Köse’nin attığı gole engel olamadı. Kalan dakikalarda iki takımda skoru değiştiremedi ve müsabaka 2-2 sona erdi.

Adana Demirspor Atiker Konyaspor Futbol Hazırlık maçı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet