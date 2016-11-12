Futbol: Hazırlık maçı

KONYA (AA) – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor ile yaptığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Müsabakanın 50. dakikasında Sercan Kaya’nın golüyle 1-0 yenik duruma düşen yeşil-beyazlılar, 77. dakikada Bajic’in penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.

81. dakikada Bajic’in ikinci golüyle 2-1 öne geçen Konya ekibi, 82. dakikada Tevfik Köse’nin attığı gole engel olamadı. Kalan dakikalarda iki takımda skoru değiştiremedi ve müsabaka 2-2 sona erdi.