Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: Ahmet Suat Özyazıcı
Hakemler: Eser Birinci, Özgür Fatih Kalaycı, Vural Gül
1461 Trabzon: İbrahim Demir, Oktay Demircan, Okan Yıldız, Yaser Hacımustafaoğlu, Hasan Ahmet Sarı (Dk. 85 Yağızcan Erdem), Hamza Gür, Ali Kuçik, Oğulcan Gökce, Erhan Kara, Rasimcan Değirmenci (Dk. 73 Recep Uğur Öztürk), Kaan Çebi (Dk. 28 Cafer Tosun)
Niğde Belediyespor: Cihan Şentürk, Mustafa Özgen, Semih Kahraman (Dk. 68 Mustafa Cevret), Hakan Çevik, Emin Yalın (Dk. 68 Rıdvan Çelik), Uğur Ayhan, Alaattin Tosun (Dk. 78 Çağrı Tekin), Taner Yılmaz, Furkan Özyurt, Aykut Yenen, İbrahim Alan
Goller: Dk. 16 ve 22 İbrahim Alan (Niğde Belediyespor), Dk. 42 Hasan Ahmet Sarı, Dk.45+2 Okan Yıldız, Dk. 57 Hasan Ahmet Sarı, Dk. 77 Ali Kuçik, Dk. 90+3 Yaser Hacımustafaoğlu (1461 Trabzon)
Sarı kartlar: Dk.16 Oktay Demircan, Dk. 40 Cafer Tosun, Dk. 62 Yaser Hacımustafaoğlu, Dk. 89 Recep Uğur Öztürk (1461 Trabzon), Dk. 90 Furkan Özyurt (Niğde Belediyespor)
TRABZON (AA) – Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta 1461 Trabzon, sahasında Niğde Belediyespor’u 5-2 mağlup etti.