Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Serkan Ergün, Mücahit Değirmenci, Habip Tiryaki
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ramazan Evren, Fırak, Doğancan, Engin (Dk. 74 Erhan), Mehmet, Fatih (Dk. 35 Uğur), Mert Nobre, Fahri Tatan (Dk. 89 Erdem), Savaş, Sinan, Ferit
Konya Anadolu Selçukspor: Mücahit, Özkan, Gökhan (Dk. 72 Serhat), Ali (Dk. 59 Süleyman), Ragıp, Settar, Burak (Dk. 74 Abdülkadir), Berat, Volkan, Ufukhan, Maksut
Goller: Dk. 4 Mert Nobre, Dk. 87 Erhan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Özkan, Dk. 80 Abdülkadir (Konya Anadolu Selçukspor), Dk. 53 Sinan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
ERZURUM (AA) – Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Konya Anadolu Selçukspor’u 2-0 mağlup etti.