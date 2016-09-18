  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
17 Eylül 2016 Cumartesi

Ana Sayfa   >   Spor   >   Futbol: Spor Toto 2. Lig

Futbol: Spor Toto 2. Lig

18 Eylül 2016 Pazar, 01:40
Futbol: Spor Toto 2. Lig

Benzer Konular

Futbol: Spor Toto 2. Lig
Futbol: Spor Toto 2. Lig
Futbol: Spor Toto 2. Lig
Futbol: Spor Toto 2. Lig
Futbol: Spor Toto 2. Lig
Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Serkan Ergün, Mücahit Değirmenci, Habip Tiryaki

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ramazan Evren, Fırak, Doğancan, Engin (Dk. 74 Erhan), Mehmet, Fatih (Dk. 35 Uğur), Mert Nobre, Fahri Tatan (Dk. 89 Erdem), Savaş, Sinan, Ferit

Konya Anadolu Selçukspor: Mücahit, Özkan, Gökhan (Dk. 72 Serhat), Ali (Dk. 59 Süleyman), Ragıp, Settar, Burak (Dk. 74 Abdülkadir), Berat, Volkan, Ufukhan, Maksut

Goller: Dk. 4 Mert Nobre, Dk. 87 Erhan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Özkan, Dk. 80 Abdülkadir (Konya Anadolu Selçukspor), Dk. 53 Sinan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

ERZURUM (AA) – Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Konya Anadolu Selçukspor’u 2-0 mağlup etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Kırmızı Grup Konya Anadolu Selçukspor Spor Toto 2. Lig

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Netwifi