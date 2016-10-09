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Futbol: Spor Toto 2. Lig

– Niğde Belediyespor: 2 – Tuzlaspor: 2

09 Ekim 2016 Pazar, 18:00
Futbol: Spor Toto 2. Lig

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Stat: Niğde 5 Şubat

Hakemler: Ercan Hellaç, Metin Cebeci, Kasım Oyarçin

Niğde Belediyespor: Cihan, Mustafa Özgen, Semih, Rıdvan (Dk. 46 Emin), Adem, Hakan, Gökhan, Uğur (Dk. 77 Mustafa Cevret), Alaattin (Dk. 66 Caner), Taner, İbrahim

Tuzlaspor: Bekir, Ferhat, Bülent, Nihat, Sadık, Arif (Dk. 87 Tuncay), Baran (Dk. 72 Doğan), Orkun, Ozan, Okan, Melik (Dk. 81 Kıvanç)

Goller: Dk. 8 ve Dk. 25 Sadık (Tuzlaspor), Dk. 57 Emin, Dk. 90+5 Hakan Çevik (Niğde Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk.11 Mustafa Özgen, Dk. 61 Gökhan, Dk. 63 Hakan, Dk. 80 Semih (Niğde Belediyespor), Dk. 79 Ozan, Dk. 53 Serhat, Dk. 90+4 Bekir (Tuzlaspor)

NİĞDE (AA) – Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta Niğde Belediyespor ile Tuzlaspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 bitti.

Futbol: Spor Toto 2. Lig Niğde Niğde Belediyespor

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