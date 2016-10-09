Futbol: Spor Toto 2. Lig
– Niğde Belediyespor: 2 – Tuzlaspor: 2
Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Ercan Hellaç, Metin Cebeci, Kasım Oyarçin
Niğde Belediyespor: Cihan, Mustafa Özgen, Semih, Rıdvan (Dk. 46 Emin), Adem, Hakan, Gökhan, Uğur (Dk. 77 Mustafa Cevret), Alaattin (Dk. 66 Caner), Taner, İbrahim
Tuzlaspor: Bekir, Ferhat, Bülent, Nihat, Sadık, Arif (Dk. 87 Tuncay), Baran (Dk. 72 Doğan), Orkun, Ozan, Okan, Melik (Dk. 81 Kıvanç)
Goller: Dk. 8 ve Dk. 25 Sadık (Tuzlaspor), Dk. 57 Emin, Dk. 90+5 Hakan Çevik (Niğde Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk.11 Mustafa Özgen, Dk. 61 Gökhan, Dk. 63 Hakan, Dk. 80 Semih (Niğde Belediyespor), Dk. 79 Ozan, Dk. 53 Serhat, Dk. 90+4 Bekir (Tuzlaspor)
NİĞDE (AA) – Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta Niğde Belediyespor ile Tuzlaspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 bitti.