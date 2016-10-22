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Futbol: Spor Toto 2. Lig

22 Ekim 2016 Cumartesi, 17:00
Futbol: Spor Toto 2. Lig

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Stat: Niğde 5 Şubat

Hakemler: Yakup Bakır, Gökhan Coşar, Cengizhan Öztürk

Niğde Belediyespor: Cihan, Mustafa, Semih, Adem, Hakan, Emin (Dk. 79 Rıdvan), Uğur (Dk. 81 Caner), Alaattin, Aykut, Taner, İbrahim (Dk. 58 Çağrı)

Kayseri Erciyesspor: Yusuf, Talha (Dk. 46 Batuhan), Yunus, Bilal, Çağatay (Dk. 75 Burak), Turgay, Okan, Ahmet, Mehmet, Serkan (Dk. 64 Seyfettin), Tayyib

Goller: Dk.10 Uğur, Dk. 41 İbrahim (Niğde Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 75 Bilal, Dk. 90+3 Mehmet (Kayseri Erciyesspor)

NİĞDE (AA) – Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta Niğde Belediyespor, Kayseri Erciyesspor’u 2-0 yendi.

Futbol Niğde Belediyespor  Kayseri Erciyesspor

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