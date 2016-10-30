Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: Alparslan Türkeş
Hakemler: Bahattin Şimşek, Ercan Aydın, Ersin İşsever
Kocaeli Birlikspor: Fatih, Kürşat, Turgay, Umut, Onur (Dk. 83 Raif), Mutlu (Dk. 70 Gürkan), Erdi, Uğur Işıkal (Dk. 56 Aydın), Gökhan, Burak, Uğur Daşdemir
Sivas Belediyespor: Yakup Bugun, Abdurrahman (Dk. 65 Ömer), Ozan, Tunay, Ali, Seyid Ahmet (Dk. 46 Onur), Tolga, Niyazi (Dk. 72 Emrah), Yakup Yiğit, Mehmet, Nuri
Gol: Dk. 42 Onur (Kocaeli Birlikspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Burak, Dk. 32 Uğur Daşdemir, Dk. 45 Gökhan, Dk. 90+3 Gürkan (Kocaeli Birlikspor), Dk. 32 Niyazi, Dk. 44 Seyid Ahmet, Dk. 56 Ali (Sivas Belediyespor)
KOCAELİ (AA) – Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta Kocaeli Birlikspor, sahasında Sivas Belediyespor’u 1-0 yendi.