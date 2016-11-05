Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Erdoğan Özkaya, Süleyman Yavaşoğlu, Aykut Onar
Niğde Belediyespor: Cihan, Mustafa Özgen, Semih (Dk. 67 Caner), Adem, Hakan, Emin (Dk. 81 Rıdvan), Uğur, Alaattin (Dk. 78 Çağrı), Taner, Gökhan, İbrahim
Aydınspor 1923: Evren, Erdi, İsmail, Mustafa Tahir Babaoğlu (Dk. 65 Saffet), Şamil, Reşo, Oğuzhan (Dk. 60 Berat Ali), Vedat, İsa, Nezir, Metincan (Dk. 44 Burak)
Gol: Dk. 90+4 Uğur (penaltıdan) (Niğde Belediyespor)
Kırmızı kart: Dk. 62 İsmail (Aydınspor 1923)
Sarı kartlar: Dk. 32 Semih, Dk. 74 Uğur (Niğde Belediyespor), Dk. 37 Reşo, Dk. 45 İsa, Dk. 80 Vedat, Dk. 90+3 Erdi (Aydınspor 1923)
NİĞDE (AA) – Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta Niğde Belediyespor, Aydınspor 1923’ü 1-0 yendi.