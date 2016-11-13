Futbol: Spor Toto 2. Lig
– Niğde Belediyespor: 2 – Karşıyaka: 0
Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Alper Uslu, Murat Güçlü
Niğde Belediyespor: Cihan, Mustafa, Rıdvan, Adem, Hakan, Emin (Dk.61 Alper), Uğur, Caner (Dk.75 Semih), Ardahan (Dk.46 İsmet), Taner, İbrahim
Karşıyaka: Erhan, Cenk, Arif, Tayfun, Can, Mahmut, Metin, Abdulhamit, Okan (Dk.67 Bartu), Tugay (Dk. 90 Mustafa), Anıl
Goller: Dk.7 Hakan, Dk. 90+1 Rıdvan (Niğde Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Ardahan, Dk.37 Cihan, Dk. 84 Semih, Dk. 90+2 İbrahim (Niğde Belediyespor), Dk. 27 Can, Dk.29 Arif, Dk.70 Tugay, Dk. 72 Tayfun (Karşıyaka)
Kırmızı kart: Dk.36 Uğur (Niğde Belediyespor)
NİĞDE (AA) – Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta Niğde Belediyespor, Karşıyaka’yı 2-0 yendi.