Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Hakemler: Alper Ulusoy, Cem Satman, Volkan Narınç

Bursaspor: Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, İsmail Konuk, Sivok, Aziz Eraltay, Şamil Çınaz, Faty, Del Valle, Josua John, Batalla, Kubilay Kanatsızkuş

Kayserispor: Zülfikar Yıldırım, Levent Gülen, Mobiala, Armel Bıyık, Anıl Karaer, Kubilay Sönmez, Mijalovic, Deniz Türüç, Umut Bulut, Nakoulma, Welliton

Goller: Dk. 31 Nakoulma (Kayserispor), Dk. 45+2 Batalla (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Mijalovic, Dk. 29 Levent Gülen (Kayserispor), Dk. 34 Del Valle, Dk. 37 Faty (Bursaspor)

BURSA (AA) – Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Bursaspor ile Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

2. dakikada Ertuğrul Ersoy’un pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Del Valle, çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

22. dakikada Bursaspor atağında, Batalla’nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Del Valle’nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

31. dakikada konuk takım üstünlük golünü buldu. Deniz Türüç’ün pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Nakoulma’nın sert şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

36. dakikada Bursaspor atağında, Josua John’un ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Zülfikar Yıldırım’da kaldı.

45+2. dakikada Bursaspor Batalla ile skoru eşitledi. Sol kanattan hareketlenen Josua John, topu kale alanına doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Batalla, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

Bu arada karşılaşma öncesi iki gün önce vefat eden Bursaspor Kulübü kurucu üyelerinden Cemal Dik için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.