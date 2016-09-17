Futbol: Spor Toto Süper Lig
– Bursaspor: 3 – Kayserispor: 1
Stat: Bursa Büyükşehir Belediyesi
Hakemler: Alper Ulusoy, Cem Satman, Volkan Narınç
Bursaspor: Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, İsmail Konuk, Sivok, Aziz Eraltay, Şamil Çinaz (Dk. 64 Jorquera), Faty (Dk. 80 Bilal Kısa), Del Valle, Josua John (Dk. 60 Sercan Yıldırım), Batalla, Kubilay Kanatsızkuş
Kayserispor: Zülfikar Yıldırım, Levent Gülen, Mobiala, Armel Bıyık, Anıl Karaer, Kubilay Sönmez, Mijalovic (Dk. 85 Traore), Deniz Türüç (Dk. 64 Umut Sönmez), Umut Bulut, Nakoulma, Welliton
Goller: Dk. 31 Nakoulma (Kayserispor), Dk. 45+2 Batalla, Dk. 83 Jorquera, Dk. 90+5 Sercan Yıldırım (Bursaspor)
Kırmızı kart: Dk. 68 İsmail Konuk (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Mijalovic, Dk. 29 Levent Gülen, Dk. 70 Umut Sönmez (Kayserispor), Dk. 34 Del Valle, Dk. 37 Faty, Dk. 66 Jorquera, 90+4 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)
BURSA (AA) – Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Kayserispor’u 3-1 yendi.
53. dakikada Bursaspor atağında, sol kanattan kazanılan serbest atışı kullanan Batalla, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Faty’in kafa vuruşunda top kaleci Zülfikar Yıldırım’da kaldı.
59. dakikada Bursaspor, rakip kaleye tehlikeli geldi. Sağ kanattan hareketlenen Josua John, topu ceza yayına doğru hareketlenen Şamil Çinaz’ın önüne attı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda top direğin hemen yanından auta gitti.
67. dakikada Kayserispor net bir pozisyondan yararlanamadı. Sol kanattan hareketlenen Anıl Karaer, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Arkaya iyi sarkan Welliton, müsait pozisyonda topa iyi vuramayınca pozisyon üstten autla sonuçlandı.
68. dakikada Bursaspor 10 kişi kaldı. Kayserispor atağında ceza sahasına girmek isteyen Welliton, İsmail Konuk’un müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy, faul kararı verirken İsmail Konuk’u da kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
83. dakikada Bursaspor öne geçti. Levent Gülen’in hatalı pasından faydalanarak topu kapan Batalla, meşin yuvarlağı ortadan ceza sahasına yönelen Jorquera’nın önüne doğru attı. Kaleci Zülfikar Yıldırım ile karşıya kalan Jorquera, plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.
90+5. dakikada Bursaspor farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan hareketlenen Del Valle, topu arka direğe doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Sercan Yıldırım, plase bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.
Maç Bursaspor’un 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.