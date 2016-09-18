Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Hora, Meha, Rangelov
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Politsevich, Ahmet Yılmaz Çalık, Uğur Çiftçi, Landel, Selçuk Şahin, Serdar Gürler, İrfan Can Kahveci, Muric, Stancu
Gol: Dk. 17 Serdar Gürler (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 27 Rangelov, Dk. 33 Douglas, Dk. 43 Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor), Dk. 35 İrfan Can Kahveci (Gençlerbirliği)
KONYA (AA) – Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Atiker Konyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
3. dakikada kaleyi cepheden gören yerden serbest vuruş kazanan Atiker Konyaspor’da topun başına geçen Meha, meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Kaleci Hopf yatarak son anda meşin yuvarlağı çeldi.
17. dakikada Gençlerbirliği, Serdar Gürler’in golüyle öne geçti. Selçuk Şahin’in havadan pasıyla defansın arkasına sarkan ve ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Gürler’in yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1
28. Skubic’in sağdan ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Rangelov’un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
30. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Ahmet Oğuz’un ceza sahası dışından sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle çeldi. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Muric’in şutunda, top önce kaleciye daha sonra da defansa çarparak kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.