Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner (Dk. 86 Halil İbrahim Sönmez), Hora (Dk. 62 Bajic), Meha (Dk. 62 Milosevic), Rangelov

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Politsevich, Ahmet Yılmaz Çalık, Uğur Çiftçi, Landel, Selçuk Şahin, Serdar Gürler (Dk. 85 Aydın Karabulut), İrfan Can Kahveci (Dk. 73 Issah), Muric (Dk. 79 Rantie), Stancu

Goller: Dk. 17 Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Dk. 88 Uğur Çiftçi (Kendi kalesine) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Rangelov, Dk. 33 Douglas, Dk. 43 Ali Çamdalı, Dk. 90+1 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor), Dk. 35 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+2 Politsevich (Gençlerbirliği)

KONYA (AA) – Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

52. dakikada Ali Turan’ın havadan pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ali Çamdalı’nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

53. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Ali Turan’dan seken topu önünde bulan Landel’in ceza yayının gerisinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta gitti.

75. dakikada Skubic’in sağdan ortasında arka direkteki Douglas’ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

78. dakikada Serdar Gürler’in ara pasına hareketlenen Stancu, ceza sahasına girdi. Bu futbolcudan önce topa müdahale eden ve yatarak meşin yuvarlağı kontrol eden kaleci Serkan Kırıntılı, tehlikeyi önledi.

88. dakikada Atiker Konyaspor beraberliği yakaladı. Defansın arkasına atılan uzun pasta Uğur Çiftçi’nin sektirdiği top, kalesini terk eden Hopf’un yanından ağlarla buluştu: 1-1

89. dakikada Douglas’ın soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Halil İbrahim Sönmez’in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.