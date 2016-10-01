Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Ekrem Kan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Otigba, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Pavelka, Tunay Torun, Castro, Adem Büyük, Etoundi (Dk. 15 Batuhan Altıntaş)

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Levent Gülen, Kana Bıyık, Mabiala, Anıl Karaer, Kubilay Sönmez, Samba Sow, Deniz Türüç, Traore (Dk. 33 Umut Bulut), Nakoulma, Welliton

Gol: Dk. 34 Welliton (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Pavelka (Kasımpaşa), Dk. 28 Nakoulma (Kayserispor)

İSTANBUL (AA) – Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında yapılan Kasımpaşa-Kayserispor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

27. dakikada ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bölgeden kazanılan serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç’ün vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

31. dakikada Tunay Torun’un sağdan kullandığı korner atışında ön direkte yükselen Titi, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

34. dakikada Kayserispor, kaleci Ramazan Köse’nin büyük hatası sonrasında öne geçti. Welliton’un baskısıyla karşılaşan stoper Otigba, kalecisi Ramazan Köse’yle oynadı. Altıpas içinde meşin yuvarlağı alan Ramazan, baskısını sürdüren Welliton’u çalımlamak isterken topu kaptırdı. Welliton, kaptığı topu boş kaleye yuvarlayarak, takımını öne geçirdi: 0-1

36. dakikada Tunay Torun’un sağdan ortasında ön direkte Batuhan Altıntaş’ın vuramadığı top, altıpas gerisindeki Adem Büyük’ün önünde kaldı. Adem’in uygun durumda çıkardığı sert şutta kaleci Muammer Yıldırım, meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti ve mutlak bir golü önledi.

İlk yarının kalan bölümlerinde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve devre arasına Kayserispor’un 1-0 üstünlüğüyle girildi.