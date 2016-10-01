Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Ekrem Kan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Otigba, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Pavelka (Dk. 46 Veysel Sarı), Tunay Torun (Dk. 90+2 Turgut Doğan Şahin), Castro, Adem Büyük, Etoundi (Dk. 15 Batuhan Altıntaş)

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Levent Gülen, Kana Bıyık (Dk. 46 Ufuk Budak), Mabiala, Anıl Karaer, Kubilay Sönmez, Samba Sow, Deniz Türüç (Dk. 54 Mijailovic), Traore (Dk. 33 Umut Bulut), Nakoulma, Welliton

Goller: Dk. 34 Welliton (Kayserispor), Dk. 59 Adem Büyük, Dk. 66 Veysel Sarı, Dk. 90+1 Batuhan Altıntaş (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 50 Samba Sow (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Pavelka, Dk. 48 Castro, Dk. 67 Veysel Sarı, Dk. 74 Adem Büyük (Kasımpaşa), Dk. 28 Nakoulma, Dk. 63 Kubilay Sönmez, Dk. 72 Mabiala, Dk. 73 Anıl Karaer (Kayserispor)

İSTANBUL (AA) – Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında 1-0 geri düştüğü maçta Kayserispor’u 3-1 yendi.

46. dakikada Popov’un sağdan ortasında ceza sahası içinde yükselen Batuhan Altıntaş’ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

50. dakikada Kayserisporlu Samba Sow, Kasımpaşalı Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadele sonunda hakem Ali Palabıyık’tan doğrudan kırmızı kart görerek, oyun dışında kaldı.

54. dakikada Tunay Torun’un kullandığı serbest vuruşta altıpasa hareketlenen Titi, son anda topa dokunamayınca lacivert-beyazlı ekip önemli bir fırsattan yararlanamadı.

59. dakikada Kasımpaşa, 10 kişi mücadele eden rakibi karşısında skora denge getirdi. Popov’un sağdan ortasında altıpas gerisinde kafa vuruşunu yapan Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

66. dakikada ev sahibi takım, mücadelede öne geçti. Batuhan Altıntaş’ın sağdan ortasında ceza sahasında Adem Büyük’ten önce savunma oyuncuları kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlağı uzaklaştıramadı. Sol kanatta topu alan Veigneau’nun son çizgiye indikten sonra yaptığı ortada altıpas gerisinde uygun durumda yükselen Veysel Sarı, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

80. dakikada soldan ceza sahasına giren Adem Büyük, dar açıya rağmen sert bir şut çıkardı ancak meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Kasımpaşa, farkı 2’ye çıkardı. Soldan çalımlarla ceza sahasına sokulan Adem Büyük, pasını ceza alanı içindeki Batuhan Altıntaş’a aktardı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1

Müsabaka Kasımpaşa’nın 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.