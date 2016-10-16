Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Aleks Taşçıoğlu
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Bekir İrtegün, Eren Albayrak, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Abdülkerim Bardakçı, Mehmet Uslu, Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Halil İbrahim Sönmez, Meha, Rangelov
Sarı kartlar: Dk. 16 Uğur Uçar, Dk. 27 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)
İSTANBUL (AA) – Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.
21. dakikada Atiker Konyaspor’dan Meha, Medipol Başakşehir yarı alanının ortalarında topla buluştu. Yaklaşık 30 metreden kaleyi karşıdan gören bir noktadan Meha’nın vuruşunda, yerden seken topu kaleci Volkan Babacan kontrol etti.
26. dakikada Medipol Başakşehir atağında, sağ kanattan Mossoro’nun ceza alanına ortasında penaltı noktası civarındaki Mehmet Batdal topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
45+1. dakikada Mehmet Batdal’ın ara pasıyla ceza alanına sol çaprazdan giren Visca, dar açıdan vuruşunu yaptı, savunmada Ali Çamdalı son anda araya girdi ve topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.