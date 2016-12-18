Futbol: Spor Toto Süper Lig
– Kardemir Karabükspor: 1 – Atiker Konyaspor: 1
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Volkan Narinç
Kardemir Karabükspor: Fachini, Poko, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Ceyhun Gülselam, Tanase, İlhan Depe (Dk. 88 Lazarevic), Traore, Zec (Dk. 68 Kerim Zengin), Yatabare
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Jonsson (Dk. 88 Halil İbrahim Sönmez), Vukovic, Douglas, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı, Hadziahmetovic (Dk. 46 Ali Turan) Rangelov (Dk. 73 Milosevic), Bajic
Goller: Dk. 14 Rangelov (Atiker Konyaspor), Dk. 47 Yatabare (Kardemir Karabükspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Dany, Dk. 52 Yatabare, Dk. 75 Poko, Dk. 79 Tanase (Kardemir Karabükspor), Dk. 44 Rangelov, Dk. 57 Ali Turan, Dk. 62 Skubic (Atiker Konyaspor)
KARABÜK (AA) – Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
47. dakikada Kardemir Karabükspor’un gelişen atağında Dany ceza sahasına gönderdi, Atiker Konyaspor defansının uzaklaştıramadığı top kale önünde Yatabare’de kaldı. Bu oyuncunun dokunuşunda top ağlarla buluştu: 1-1
51. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Yatabare’nin ceza sahasına yaptığı ortaya İlhan Depe kafayla vurdu, top kale direği dibinden auta çıktı.
72. dakikada Kardemir Karabükspor’da Kerim Zengin sağ kanattan vurdu, top uzak kale direği dibinden auta çıktı.
77. dakikada Atiker Konyaspor’da ceza sahası dışında topla buluşan Douglas kaleye vurdu, kaleci Fachini meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.