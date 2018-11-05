Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi (Dk. 80 Cyriac), Medjani, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 90 Erdoğan Yeşilyurt), Ziya Erdal, Robinho, Kone (Dk. 64 Torje)
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Diagne, Ferhat Öztorun, Moke (Dk. 74 Volkan Fındıklı), Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana (Dk. 72 Vedat Bora), Yatabare (Dk. 84 Jahovic)
Kırmızı kart: Dk. 67 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 59 Douglas, Dk. 85 Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor), Dk. 63 Yatabare, Dk. 86 Skubic (Atiker Konyaspor)
SİVAS (AA) – Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor karşılaşması 0-0 sona erdi.
56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Douglas'ın pasında Hakan Arslan'ın ceza sahası önünden şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
62. dakikada Milosevic'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Tolgahan Acar topu güçlükle kornere çeldi.
77. dakikada sağ kanattan Rybalka'nın ceza alanına ortasında Torje'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.
Mücadele, 0-0 tamamlandı.
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