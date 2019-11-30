Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Goiano, Mert Hakan Yandaş (Dk. 90+5 Derlek), Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 87 Kone), Yatabare, Fernando (Dk. 61 Erdoğan Yeşilyurt)
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Ben Youssef, Jorge Fernandes, Popov, Karim Hafez, Khalili (Dk. 46 Hajradinovic), Aytaç Kara (Dk. 83 Heintz), Sadiku, Mustafa Pektemek, Quaresma (Dk. 46 İlhan Depe), Koita
Goller: Dk. 10 Hakan Arslan, Dk. 17 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Aytaç Kara, Dk. 19 Jorge Fernandes, Dk. 36 Koita (Kasımpaşa), Dk. 87 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
SİVAS (AA) – Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
55. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ceza alanına ortasında Caner Osmanpaşa'dan seken topu önünde bulan Koita, sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Samassa, son anda topu kornere çeldi.
64. dakikada Aytaç Kara'nın kullandığı köşe atışında, Mustafa Pektemek topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kale direğinden döndü.
69. dakikada İlhan Depe'nin sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
70. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan yaptığı ortada, ceza alanı içinde bulunan Yatabare müsait pozisyonda topa dokunamadı.
73. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ceza alanına ortasında, savunmadan seken top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Emre Kılınç'ın sert vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk gole izin vermedi.
86. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak savunmadan döndü.
90. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün üzerinden geçerek yandan auta çıktı.
Müsabaka, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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