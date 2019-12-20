Futbol: Süper Lig
Stat: Antalya
Hakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak, Serdar Özkan, Hakan Özmert, Chico, Amilton, Chahechouhe, Leschuk
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Pazdan, Kulusic, Alihan Kubalas, Pinto, Kitsiou, Sedat Ağçay, Faty, Canteros, İlhan Parlak
Gol: Dk. 23 Chico (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Amilton (Antalyaspor), Dk. 45 Canteros (MKE Ankaragücü)
ANTALYA (AA) – Süper Lig'de Antalyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan 16. hafta açılış maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
1. dakikada Faty'nin defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen İlhan Parlak, ceza sahasında kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldı. İlhan Parlak'ın bekletmeden şutunda, kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kontrol etti.
23. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sağ taraftan Hakan Özmert ile kullandığı köşe atışında, ön direğe doğru hareketlenen Diego'nun kafayla aşırttığı topu arka direkteki Chico, altıpas içinden filelere gönderdi: 1-0
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da protokol tribününden izlediği karşılaşmanın ilk yarısını, Antalyaspor 1-0 önde tamamladı.
Öte yandan Antalyasporlu futbolcular, seremoniye Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması'nı anlatan "UYUMA" yazılı pankartla çıktı.
Geçen sezon iki takım arasında Antalya'da oynanan maç sonrası Ankara'ya dönerken 2 Mart 2019'da Afyonkarahisar'da geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ile Eren Açıkgöz, karşılaşma öncesi Antalyaspor taraftarlarınca düzenlenen programla anıldı.
Başkent ekibinin futbolcuları da maç öncesi ısınmak için sahaya Çakır ile Açıkgöz'ün fotoğraflarının bulunduğu tişörtlerle çıktı.
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