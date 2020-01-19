Futbol: Süper Lig
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Hutchinson, Elneny, N'Koudou, Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare
Goller: Dk. 7 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 45 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 33 Ljajic (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 5 Roco (Beşiktaş), Dk. 32 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)
İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı, kırmızı-beyazlıların 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
7. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda kaleci Karius'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ljajic'in sert şutunda kaleci Samassa topu kornere çeldi.
33. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Samassa'dan dönen topu Ljajic kafayla ağlara gönderdi: 1-1
39. dakikada Hutchinson'ın pasıyla topla buluşan Ljajic'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.
45. dakikada Demir Grup Sivasspor bir gol daha buldu. Fatih Aksoy'un ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Yatabare, düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
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