Futbol: Süper Lig
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Bjarsmyr, Zargo Toure, Polomat, Yasin Pehlivan, Baiano, Sefa Yılmaz, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Ayite
Goller: Dk. 8 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 29 Ayite (Gençlerbirliği)
İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
6. dakikada Medipol Başakşehir, net bir fırsatı kullanamadı. Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Visca, altıpas önündeki Demba Ba'ya pasını attı. Demba Ba uygun pozisyonda meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
8. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan Caiçara'nın yaptığı ortaya Crivelli ön direkte kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0
28. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Berat Ayberk Özdemir'in ara pasıyla ceza sahasına giren Ayite, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Mert'i geçen Ayite'nin son çizgiye inmeden kaleye gönderdiği topu çizgi üzerinden Caiçara uzaklaştırdı.
29. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golünü attı. Candeias'ın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas içinde boş kalan Ayite, kafayla topu filelere gönderdi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
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