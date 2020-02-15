Futbol: Süper Lig
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, İlker Takpak
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Özgür Çek, Zeki Yavru, Mbamba (Dk. 77 Sedat Şahintürk), Murawski, Sacko, Aissati (Dk. 66 Recep Niyaz), Estupinan (Dk. 61 Olcay Şahan), Rodallega
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Miguel Lopes, Sapunaru, Diego, Pedro Henrique (Dk. 78 Situm), Mesanovic (Dk. 85 Rienstra), Djedje, Mensah, Campanharo, Kravets
Gol: Dk. 69 Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor)
DENİZLİ (AA) – Süper Lig'in 22. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek ligde 7 maç sonra kazandı.
53. dakikada Emre Taşdemir'in sol taraftan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Mesanovic'in kafayla pasında Kravets şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Stackhowiak'tan döndü.
58. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan ortasında ceza alanı içinde oluşan karambolde Hes Kablo Kayserisporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
Hes Kablo Kayserispor, 69. dakikada öne geçti. Sol kanattan Mensah'ın ceza sahasına ortasında ön bölümdeki Sapunaru topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
88. dakikada Sedat Şahintürk'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Hes Kablo Kayserisporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
90+1. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Lung'da kaldı.
Hes Kablo Kayserispor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
-
Güreşte Kırşehirli sporcuların başarısı
-
AK Parti ilçe başkanları vefa programında buluştu
-
Futbol: Süper Lig
-
Kayseri Barosu'ndan avukatlara yönelik seminer
-
Demir Grup Sivasspor kafilesi Trabzon'da
-
Mekke'ye yürüyen İngiliz vatardaşı, Beypazarı’nda mola verdi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.