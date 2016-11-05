Futbol: TFF 1. Lig
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu
Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Göksu Alhas, Servan Taştan (Dk. 65 Sercan Kaya), Mehmet Taş, Mustafa Durak, Pote (Dk. 46 Tevfik Köse), Ozan İpek (Dk. 79 Tufan Kelleci), Onur Akbay, Oğuzhan Berber, Berkay Samancı, Serkan Yanık
Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 88 Aykut Akgün), Uğur İnceman, Ndong, Erkan Zengin, Kaan Kanak (Dk. 84 Ramazan Övünç), Osman Tarık Çamdal, Semih Şentürk (Dk. 72 Ofoedu), Hakan Çinemre, Kamil Ahmet Çörekçi, Rosa
Gol: Dk. 25 Erkan Zengin (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Uğur İnceman, Dk. 68 Semih Şentürk, Dk. 90+2 Rosa (Eskişehirspor), Dk. 26 Göksu Alhas, Dk. 27 Ozan İpek, Dk. 40 Servan Taştan (Adana Demirspor)
ADANA (AA) – TFF 1. Lig’in 10. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Adana Demirspor’u 1-0 yendi.