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Futbol: TFF 1. Lig

24 Aralık 2016 Cumartesi, 15:25

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Sivasspor: Ali Şaşal Vural, İbrahim Öztürk, Oumari, Boye, Ziya Erdal, Galip Güzel, Adem Koçak, Erkan Kaş (Dk. 60 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Kerim Avcı, Ergin Keleş

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Onur Akbay (Dk. 75 Serkan Yanık), Oğuzhan Berber, Raspopovic, Servan Taştan (Dk. 72 Mustafa Durak), Göksu Alhas, Sercan Kaya, Waldison, Ozan İpek (Dk. 58 Mehmet Taş), Berkay Samancı, Pote

Kırmızı kart: Dk. 65 Kerim Avcı (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Oumari, Ziya Erdal (maçtan sonra) (Sivasspor), Dk. 12 Onur Akbay, Dk. 78 Raspopovic (Adana Demirspor)

SİVAS (AA) – TFF 1. Lig’in 16. haftasındaki Sivasspor-Adana Demirspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

Adana Demirspor Futbol Sivasspor TFF 1. Lig

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