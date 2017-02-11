Futbol: TFF 1. Lig
– Eskişehirspor: 1 – Manisaspor: 5
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay
Eskişehirspor: Boffin, Uğur İnceman, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Semih Şentürk), Kaan Kanak (Dk. 34 Ofoedu), Akaminko, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Tarık Çamdal, Erkan Zengin, Ramazan Övüç (Dk. 63 Meye), Bruno Mezenga
Manisaspor: İsmail Şahmalı, Umut Gündoğan, Metin Yüksel, Mikic (Dk. 75 Fahri Akyol), Erman Bulucu (Dk. 80 Slavko Peroviç), Dimov, Ufuk Budak, İsmail Haktan Odabaşı, Emre Öztürk, Gökhan Sazdağı (Dk. 68 Billal Sebaihi), Bahattin Köse
Goller: Dk. 38 Ufuk Budak, Dk. 53 ve 74 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 72 Bahattin Köse, Dk. 76 Billal Sebaihi (Manisaspor), Dk. 84 Erkan Zengin (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 50 Gökhan Sazdağı (Manisaspor) Dk. 50 Ramazan Övüç, Dk. 76 Semih Şentürk (Eskişehirspor)
ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig’in 20. haftasında Manisaspor, deplasmanda Eskişehirspor’u 5-1 yendi.