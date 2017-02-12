Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Yıldırım
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Cebe, Hasan Hatipoğlu, İbrahim Öztürk, Ziya Erdal, Yiğit İncedemir (Dk. 76 Kerim Avcı), Hakan Arslan, Burhan Eşer (Dk. 69 Gekas), Gökhan Süzen (Dk. 46 Leandrinho) , Emre Kılınç, Ergin Keleş
Samsunspor: Furkan Köse (Dk. 69 Muyters), Erkam Reşmen, Ndiaye, Abdulkadir Bardakcı, Ahmet Burak Solakel (Dk. 78 Mustafa Sevgi), Hasan Kılıç, Vedat Bora, Kenan Karışık, Brands (Dk. 62 Murat Gürbüzerol), Kone, Göksu Türkdoğan
Goller: Dk. 47 Ergin Keleş, Dk. 83 Leandrinho (Sivasspor), Dk. 58 Ndiaye (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Kenan Karışık, Dk. 76 Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), Dk. 50 Ziya Erdal, Dk. 90 Emre Kılınç (Sivasspor)
SİVAS (AA) – TFF 1. Lig’in 20. haftasında Sivasspor, Samsunspor’u 2-1 yendi.