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Futbol: TFF 1. Lig

12 Şubat 2017 Pazar, 17:00

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Hakemler: Bahattin Şimşek, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Yıldırım

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Cebe, Hasan Hatipoğlu, İbrahim Öztürk, Ziya Erdal, Yiğit İncedemir (Dk. 76 Kerim Avcı), Hakan Arslan, Burhan Eşer (Dk. 69 Gekas), Gökhan Süzen (Dk. 46 Leandrinho) , Emre Kılınç, Ergin Keleş

Samsunspor: Furkan Köse (Dk. 69 Muyters), Erkam Reşmen, Ndiaye, Abdulkadir Bardakcı, Ahmet Burak Solakel (Dk. 78 Mustafa Sevgi), Hasan Kılıç, Vedat Bora, Kenan Karışık, Brands (Dk. 62 Murat Gürbüzerol), Kone, Göksu Türkdoğan

Goller: Dk. 47 Ergin Keleş, Dk. 83 Leandrinho (Sivasspor), Dk. 58 Ndiaye (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Kenan Karışık, Dk. 76 Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), Dk. 50 Ziya Erdal, Dk. 90 Emre Kılınç (Sivasspor)

SİVAS (AA) – TFF 1. Lig’in 20. haftasında Sivasspor, Samsunspor’u 2-1 yendi.

Futbol samsunspor Sivasspor TFF 1. Lig

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