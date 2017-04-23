Futbol: TFF 1. Lig
– Eskişehirspor: 2 – Sivasspor: 2
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Süleyman Özay
Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 81 Ramazan Övüç), Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, Erkan Zengin, Kaan Kanak (Dk. 46 Meye), Tarık Çamdal, Semih Şentürk (Dk. 74 Ofoedu), Akaminko, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer
Sivasspor: Tolgahan Acar, Yiğit İncedemir (Dk. 79 Kerim Avcı), Galip Güzel, Leandro, İbrahim Öztürk, Gökhan Süzen (Dk. 88 Ahmet Cebe), Burhan Eşer (Dk. 71 Ergin Keleş), Boye, Hakan Arslan, Rıdvan Şimşek, Emre Kılıç
Goller: Dk. 29 Semih Şentürk, Dk. 71 Meye (Eskişehirspor), Dk. 64 Boye, Dk. 82 Ergin Keleş (Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Tarık Çamdal (Eskişehirspor)
Sar kartlar: Dk. 36 Semih Şentürk (Eskişehirspor), Dk. 88 Boye, Dk. 90+2 Emre Kılıç (Sivasspor)
ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig’in 29. haftasında Eskişehirspor, sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.
Eskişehirspor taraftarının kale arkası ve maraton tribünlerinde karşılaşma öncesinde gerçekleştirdiği koreografi ilgi çekti.