Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Serkan Çınar, Orkun Aktaş, Erdem Bayık
Sivasspor: Tolgahan Acar, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Boye, Ziya Erdal (Dk. 68 Gökhan Süzen), Yiğit İncedemir (Dk. 54 Adem Koçak), Hakan Arslan, Galip Güzel, Emre Kılınç, Leandrinho, Ergin Keleş (Dk. 82 Ahmet Cebe)
Giresunspor: Eser Altın, Berkan Yıldırım, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Dodo (Dk. 59 Tomic), Dimitriadis, Recep Aydın, Abwo, Özgür Can Özcan (Dk. 46 Isaac), Volkan Okumak (Dk. 75 Çağlar Birinci)
Goller: Dk. 13 Leandrinho, Dk. 58 Ergin Keleş (Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 14 Emre Kılınç (Sivasspor)
SİVAS (AA) – TFF 1. Lig’in 30. haftasında Sivasspor, sahasında Giresunspor’u 2-0 mağlup etti.