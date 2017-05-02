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Futbol: TFF 1. Lig

– Eskişehirspor: 6 – Samsunpor: 1

02 Mayıs 2017 Salı, 20:55

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Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 72 Ramazan Övüç), Uğur İnceman (Dk. 72 Dorukhan Toköz), Meye, Erkan Zengin, Tarık Çamdal, Akaminko, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno (Dk. 80 Semih Şentürk)

Samsunspor: Muyters, NDiaye, Murat Gürbüzerol, Ercan Yazıcı, Halil İbrahim Pekşen, Gökay Iravul (Dk. 67 Lumu), Canberk Aydın (Dk. 46 Göksu Türkdoğan), Vedat Bora (Dk. 46 Zola), Abdülkerim Bardakçı, Kone, Erkam Reşmen

Goller: Dk. 33 (penaltıdan) ve Dk. 77 Erkan Zengin, Dk. 40 Hakan Çinemre, Dk. 62 ve Dk. 90+2 Meye, Dk. 66 Bruno (Eskişehirspor), Dk. 71 Kone (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 NDiaye, Dk. 36 Canberk Aydın (Samsunspor), Dk. 58 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)

ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig’in 31. haftasında Eskişehirspor, sahasında Samsunspor’u 6-1 mağlup etti.

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