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Futbol: TFF 1. Lig

– Eskişehirspor: 3 – Elazığspor: 1

17 Eylül 2016 Cumartesi, 00:03
Eskişehirspor - Elazığspor

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Stat: Eskişehir Atatürk

Hakemler: Çağatay Şahan, Cumhur Altay, Hüsnü Emre Çelimli

Eskişehirspor: Boffin, Felix, Uğur İnceman, Erkan Zengin (Dk. 83 Meye), Bilal Aziz Özer (Dk. 67 Akaminko), Kaan Kanak, Tarık Çamdal, Semih Şentürk (Dk. 78 Murat Uçar), Hakan Çinemre, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno

Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Traore, Mesut Saray (Dk. 62 Kenan Şahin) (Dk. 87 Chehoudi), Onur Güney, Hakan Bilgiç, Murat Kayalı (Dk. 83 Ömer Yıldız), Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan, Wellington, Ümit Tütünci

Goller: Dk. 27 ve Dk. 60 Semih Şentürk, Dk. 89 Meye (Eskişehirspor) Dk. 81 Murat Kalkan (Elazığspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 28 Wellington, Dk. 74 Onur Güney (Elazığspor) Dk. 63 Hakan Çinemre (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 90 Murat Kalkan (Elazığspor), Dk. 28 Semih Şentürk, Dk. 90 Meye, Dk. 90 Tarık Çamdal (Eskişehirspor)

ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig’in 4. haftasında Eskişehirspor sahasında Elazığspor’u 3-1 yendi.

Eskişehirspor’un attığı üçüncü golden önce faul yapıldığını iddia eden Elazığspor Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu, maçın orta hakemi Çağatay Şahan ile girdiği tartışma sonrası tribüne gönderildi.

Elazığspor Eskişehirspor Futbol TFF 1. Lig

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