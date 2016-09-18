Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Murat Özcan, Gökmen Olgaç, Baran Eraslan
Sivasspor: Tolgahan Acar, Çağatay Çeken, İbrahim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Ziya Erdal, Adem Koçak, Galip Güzel (Dk. 46 Kerim Avcı), Hakan Arslan, Leandro (Dk. 66 Erkan Kaş), Burhan Eşer (Dk. 51 Beykan Şimşek), Ergin Keleş
Denizlispor: Necati Yılmaz, Ömer Alp Kulga, İsmail Güven, Ziya Alkurt, Moritz (Dk. 74 Taha Can Velioğlu), Kappel, Perovic (Dk. 66 İsmail Haktan Odabaşı), Burak Altıparmak, Sankoh (Dk. 67 Barış Örücü), Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz
Goller: Dk. 51 ve 87 Ziya Alkurt (Denizlispor), Dk. 82 Kerim Avcı (Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 39 İsmail Güven (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Burak Altıparmak, Dk. 40 Cenk Güvenç, Dk. 52 Perovic, Dk. 88 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 90+6 Necati Yılmaz (Denizlispor), Dk. 45 Galip Güzel, Dk. 57 Hakan Arslan, Dk. 63 Çağatay Çeken, Dk. 84 Beykan Şimşek (Sivasspor)
SİVAS (AA) – TFF 1. Lig’in 4. haftasında Denizlispor, deplasmanda Sivasspor’u 2-1 yendi.
Karşılaşmanın 67. dakikasında Sivas 4 Eylül Stadı’nın ışıklarının sönmesi üzerine hakem Murat Özcan, maçı durdurdu. Bir süre oyun alanında ışıkların yanmasını bekleyen hakem ve oyuncular, ışıklar yanmayınca soyunma odasına girdi.
Stat ışıklarındaki sorunun giderilmesinin ardından hakemler ve oyuncular yeniden oyun alanına döndü. Maç, 26 dakika sonra hakem atışıyla kaldığı yerden devam etti.