Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Eskişehir Atatürk
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam
Eskişehirspor: Boffin, Murat Uçar (Dk. 82 Dorukhan Toköz), Erkan Zengin, Tarık Çamdal, Semih Şentürk, Akaminko (Dk. 52 Berkay Dabanlı), Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Ramazan Övüç (Dk. 52 Hasan Hüseyin Acar), Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno
Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis (Dk. 70 Youssef Yeşilmen), Tomic (Dk. 62 Koçer), Okafor (Dk. 80 Mertcan Aktaş), Volkan Okumak, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Nascimento, Tarasovs, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
Gol: Dk. 56 Semih Şentürk (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Akaminko, Dk. 45 Ramazan Övüç, Dk. 81 Boffin, Dk. 87 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 90 Tarık Çamdal (Eskişehirspor), Dk. 31 Tarasovs, Dk. 37 Berkan Yıldırım (Giresunspor)
ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig’in 7. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, sahasında Giresunspor’u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’den düşen Eskişehirspor’un 14 Mayıs’ta oynadığı Medipol Başakşehir müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle aldığı 4 maç sahasında seyircisiz oynama cezası nedeniyle, siyah-kırmızılı takımın taraftarları karşılaşmayı stat dışında kurulan dev ekranda izledi.