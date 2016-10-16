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Futbol: TFF 1. Lig

16 Ekim 2016 Pazar, 18:35
Eskişehirspor - Giresunspor

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Stat: Eskişehir Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam

Eskişehirspor: Boffin, Murat Uçar (Dk. 82 Dorukhan Toköz), Erkan Zengin, Tarık Çamdal, Semih Şentürk, Akaminko (Dk. 52 Berkay Dabanlı), Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Ramazan Övüç (Dk. 52 Hasan Hüseyin Acar), Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno

Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis (Dk. 70 Youssef Yeşilmen), Tomic (Dk. 62 Koçer), Okafor (Dk. 80 Mertcan Aktaş), Volkan Okumak, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Nascimento, Tarasovs, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut

Gol: Dk. 56 Semih Şentürk (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Akaminko, Dk. 45 Ramazan Övüç, Dk. 81 Boffin, Dk. 87 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 90 Tarık Çamdal (Eskişehirspor), Dk. 31 Tarasovs, Dk. 37 Berkan Yıldırım (Giresunspor)

ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig’in 7. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, sahasında Giresunspor’u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig’den düşen Eskişehirspor’un 14 Mayıs’ta oynadığı Medipol Başakşehir müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle aldığı 4 maç sahasında seyircisiz oynama cezası nedeniyle, siyah-kırmızılı takımın taraftarları karşılaşmayı stat dışında kurulan dev ekranda izledi.

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