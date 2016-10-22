Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Kapluhan, Osman Karakaş
Sivasspor: Tolgahan Acar, Ahmet Cebe, Oumari, Boye, Ziya Erdal, Adem Koçak, Galip Güzel, Beykan Şimşek (Dk. 43 Hasan Hatipoğlu), Leandro, Ergin Keleş (Dk. 56 Erkan Kaş), Hasan Kabze (Dk. 72 Hakan Arslan)
Şanlıurfaspor: Vjekoslav, İsmail Dinler, İzzet Yıldırım, Ramazan Sal (Dk. 45 Cemil Adıcan), Marc, Mertcan Çam, Artun Akçakın, Kağan Söylemezgiller (Dk. 74 Abdulaziz Solmaz), Askar, Alican Karadağ, Batuhan Karadeniz (Dk. 8 Fortes)
Goller: Dk. 64 Boye, Dk. 90 Ahmet Cebe (Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 40 Oumari (Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Kağan Söylemezgiller, Dk. 64 Cemil Adıcan, Dk. 69 İsmail Dinler (Şanlıurfaspor), Dk. 90 Galip Güzel (Sivasspor)
SİVAS (AA) – TFF 1. Lig’in 8. haftasında Sivasspor, sahasında Şanlıurfaspor’u 2-0 mağlup etti.