Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: 12 Haziran
Hakemler: Oktay Taş, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin Ünal
Yeni Amasyaspor: Rasim Mutlu, Kaan Yüksel, Mehmet Balban, Barış Baltürk, Muhammet Emin Gül, Engin Kankal, Muhammed Emin Bakan (Dk. 61 Engin Gülle), Ahmet Turan Solak, Taşkın Can Hellaç (Dk. 87 Hayrullah Yusufoğlu), Metin Kurt, Fatih Sultan Semiz (Dk. 89 Batınay Ak)
Sivasspor: Tolgahan Acar, Çağatay Çeken, Yiğit İncedemir, Leandro, Muhammed Furkan Işık, Kerim Avcı, Beykan Şimşek (Dk. 45 John Boye), Erkan Kaş, Tunahan Nazlı, İbrahim İşçi, Berkan Ercan (Dk. 45 Oumari)
Goller: Dk. 3 Kaan Yüksel (Kendi kalesine), Dk. 55 Yiğit İncedemir, Dk. 88 John Boye (Sivasspor), Dk. 80 Ahmet Turan Solak (Penaltıdan), Dk. 90+3 Kaan Yüksel (Yeni Amasyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Erkan Kaş, Dk. 30 Muhammet Furkan Işık, Dk. 50 İbrahim İşçi, Dk. 77 John Boye, Dk. 78 Oumari (Sivasspor), Dk. 59 Mehmet Balban, Dk. 71 Fatih Sultan Semiz (Yeni Amasyaspor)
AMASYA (AA) – Ziraat Türkiye Kupası F Grubu üçüncü hafta maçında TFF 1. Lig temsilcisi Sivasspor, deplasmanda Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeni Amasyaspor’u 3-2 yendi.
3. dakikada Sivasspor oyuncusu Kerim Avcı’nın kullandığı köşe vuruşunda Yeni Amasyasporlu Kaan Yüksel, ters kafa vuruşuyla topu kendi kalesine gönderdi: 0-1
55. dakikada Erkan Kaş’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Yiğit İncedemir’in sert şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu ve Sivasspor maçta 2-0 öne geçti.
80. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Yiğit İncedemir’in topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Yeni Amasyaspor’da penaltıyı kullanan Ahmet Turan Solak, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-2
88. dakikada Sivasspor 3-1 öne geçti. Sol köşeden kullanılan korner atışında arka direkte John Boye meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
90+3. dakikada topla ilerleyen Kaan Yüksel’in ceza sahasına girmeden şutunda, meşin yuvarlak kalecinin üstünden ağlara gitti: 2-3.
Karşılaşma Sivasspor’un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.