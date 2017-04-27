Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Osman Gökhan Bilir

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Sadiku (Dk. 69 Guanca), Pavelka, Castro, Turgut Doğan Şahin (Dk. 78 Batuhan Altıntaş), Adem Büyük, Koita (Dk. 55 Eduok)

Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı (Dk. 90+1 Fofana), Milosevic, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Hora), Bajic (Dk. 83 Meha)

Goller: Dk. 17 Hadziahmetovic, Dk. 45 Bajic (Atiker Konyaspor), Dk. 82 Pavelka, Dk. 85 Adem Büyük, Dk. 86 Eduok (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 88 Adem Büyük (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 32 Turgut Doğan Şahin, Dk. 35 Veysel Sarı, Dk. 72 Titi (Kasımpaşa), Dk. 34 Ali Turan, Vukovic (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 79 Bajic, Dk. 80 Kaya Tarakçı, Dk. 90+4 Douglas (Atiker Konyaspor)

İSTANBUL (AA) – Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kasımpaşa, sahasında Atiker Konyaspor’u 3-2 yendi.

51. dakikada Koita’nın ceza sahası içerisinde buluştuğu topu kontrol ettikten sonra yerden vuruşunda kaleci Kaya Tarakçı meşin yuvarlağı kontrol etti. Aynı pozisyonda yerde kalan ve ayağa kalkamayan Koita, sahayı sedyeyle terk etti. Bu oyuncunun yerine 55. dakikada Eduok oyuna dahil oldu.

63. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Eduok, topu ceza sahası içerisinde müsait durumda bulunan Andre Castro’ya çıkardı. Portekizli futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

67. dakikada sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Veigneau, topu ceza sahası içerisine ortaladı. Penaltı noktasının sağ tarafında topun gelişine vole deneyen Adem Büyük’ün vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

82. dakikada Kasımpaşa farkı bire indirdi. Popov’un sağ kanattan ortasına altıpas içerisinde iyi yükselen Adem Büyük’ün kafa vuruşunda kaleci Kaya Tarakçı’dan dönen topu Pavelka boş kaleye gönderdi: 1-2.

85. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Orta sahadan topla hareketlenen Andre Castro’nun ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Adem Büyük, şık bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2.

86. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza sahası dışından Eduok’un düzelterek yaptığı sert vuruşta, kaleci Kaya Tarakçı’nın kontrol edemediği top filelere gitti: 3-2.

Mücadelede başka pozisyon olmadı ve Kasımpaşa sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in yanı sıra İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ve eşi Philip De Waal de takip etti.

İki takım arasında yarı final ikinci maçı 16 Mayıs Salı günü Konya’da oynanacak.