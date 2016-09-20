Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Orhangazi İlçe

Hakemler: Sarper Barış Saka, Özgür Ertem, Ömer Tevfik Özkoç

Orhangazispor: Eren Yılmaz, Ceyhun Yazar, Uğur Adem Gezer, Yasin Elmas (Dk. 64 Umut Pusat), Ferdi Yeşilışık, Gökhan Kaya (Dk. 106 Mehmet Kılıç), Ercan Ünal, Mustafa Gürel, Burak Dost (Dk. 77 Serdar Gökkaya), Çağhan Buğra Ödül Özus, Furkan Çakırca

Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Stevanovic, Levent Gülen, Erkam Reşmen, Ufuk Budak (Dk. 57 Deniz Türüç), Sow, Traore (Dk. 76 Anıl Karaer), Kubilay Sönmez, Murat Duruer, Umut Sönmez, Furkan Yaman (Dk. 93 Welliton)

Goller: Dk. 12 Furkan Çakırca, Dk. 81 Serdar Gökkaya (Orhangazispor), Dk. 15 Umut Sönmez, Dk. 75 Levent Gülen, Dk. 110 Welliton (Kayserispor)

Kırmızı kartlar: Dk. 73 Stevanovic (Kayserispor), Dk. 114 Ceyhun Yazar (Orhangazispor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Yasin Elmas, Dk. 13 Furkan Çakırca, Dk. 83 Uğur Adem Gezer, Dk. 100 Çağhan Buğra Ödül Özus (Orhangazispor), Dk. 52 Ufuk Budak, Dk. 107 Kubilay Sönmez (Kayserispor)

BURSA (AA) – Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor, Spor Toto 3. Lig takımlarından Orhangazispor’u normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmada, uzatma bölümleri sonunda 3-2 yenerek üst tura yükseldi.

12. dakikada Orhangazispor, mücadelede öne geçti. Gelişen ev sahibi ekip atağında, Gökhan Kaya’nın kafayla ceza sahasına indirdiği topu Furkan Çakırca, düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-0

15. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Orhangazispor ceza alanında savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı top, Umut Sönmez’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

75. dakikada Kayseri temsilcisi öne geçti. Kayserispor’da Murat Duruer, sağ taraftan kullandığı kornerde topu ceza sahasına ortaladı. Levent Gülen’in kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-2

81. dakikada ev sahibi ekip, Serdar Gökkaya ile skoru eşitledi. Gelişen Orhangazispor atağında sağ taraftan Ceyhun Yazar’ın ortasında arka direkte bulunan Uğur Adem Gezer kafayla topu Serdar Gökkaya’nın önüne indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ikinci kez Kayserispor ağlarına gitti: 2-2

Normal süresi 2-2 sonuçlanan karşılaşmada uzatma dakikalarına geçildi.

110. dakikada Kayserispor, bir kez daha öne geçti. Umut Sönmez’in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Welliton, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-3

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda adını bir üst tura yazdırdı.