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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

20 Eylül 2016 Salı, 21:35
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Stat: Elazığspor Atatürk

Hakemler: Seser Tuna, Gündoğdu Yiğit, Kemal Elmas

Elazığspor: Mirsat Budak, Mesut Saray (Dk. 24 Hakan Bilgiç), Ömer Yıldız, Ali Fuat Okur, Murat Kayalı, Hakan Esa, Chehoudi, Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan, Ömer Kara (Dk. 88 Mehmet Yiğit), Görkem Yağcı (Dk. 72 Traore)

Sarayönü Belediyespor: Murat Öztürk, Burak Kirtiş, Celal Özcan, Turan Polat, Yasin Akyol (Dk. 52 Hüseyin Serhat Cihan), Mustafa Baştin, Alper Erkoç, Fatih Görücü, Umutcan Topalcı (Dk. 61 Enes Özdemir), Furkan Üye (Dk. 2 Tayyar Karadağ), Okan Altunbilek,

Goller: Dk. 5 (Penaltıdan), Dk. 73 ve Dk. 86 Ömer Yıldız, Dk. 42 Chehoudi, Dk. 45 Murat Kayalı, Dk. 58 Ali Fırat Okur, (Elazığspor), Dk. 18 ve Dk. 29 Umutcan Topalcı, Dk. 25 Okan Altunbilek, Dk. 52 Fatih Görücü (Sarayönü Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Murat Öztürk, Dk. 28 Umutcan Topalcı, Dk. 68 Mustafa Baştin (Sarayönü Belediyespor), Dk. 64 Hakan Bilgiç (Elazığspor)

ELAZIĞ (AA) – Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda, TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, sahasında Bölgesel Amatör Lig 7. Grup takımlarından Sarayönü Belediyespor’u 6-4 yenerek üst tura çıktı.

Elazığspor Sarayönü Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası

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