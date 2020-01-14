Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Candan Elbil
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo (Dk. 46 Barış Yardımcı), Appindangoye (Dk. 55 Cofie), Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Yatabare
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Robin Yalçın (Dk. 80 Chaaleli), Ahmed Ildız (Dk. 46 Afriyie), Mustafa Akbaş, Hadebe, Donald, Bifouma, Fofana (Dk. 46 Guilherme), Özer Özdemir, Umut Bulut
Goller: Dk. 22 ve 49 Mert Hakan Yandaş, Dk. 28 Emre Kılınç (Penaltıdan), Dk. 45+4 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Hadebe (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 60 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor)
SİVAS (AA) – Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi.
17. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, top kaleci Ufuk Ceylan'ın sağından ağlara gitti. VAR'da incelenen gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
22. dakikada sol kanatta Emre Kılınç'ın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ile paslaşarak kullandı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı dışından vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.
28. dakikada ceza alanı içinde Özer Özdemir'in topa elle müdahalesinin ardından hakem Özgür Yankaya, VAR incelemesinden sonra penaltı kararını verdi. Penaltı atışını kullanan Emre Kılınç, topu kaleci Ufuk Ceylan'ın sağından ağlara gönderdi: 2-0.
45+4. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu Mert Hakan Yandaş kullandı. Ceza sahası içinde topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
49. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, topu düzgün bir vuruşla ağlara buluşturdu: 4-0.
Karşılaşma 4-0 sona erdi.
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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