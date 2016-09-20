Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Elazığspor Atatürk
Hakemler: Seser Tuna, Gündoğdu Yiğit, Kemal Elmas
Elazığspor: Mirsat Budak, Mesut Saray (Dk. 24 Hakan Bilgiç), Ömer Yıldız, Ali Fuat Okur, Murat Kayalı, Hakan Esa, Chehoudi, Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan, Ömer Kara (Dk. 88 Mehmet Yiğit), Görkem Yağcı (Dk. 72 Traore)
Sarayönü Belediyespor: Murat Öztürk, Burak Kirtiş, Celal Özcan, Turan Polat, Yasin Akyol (Dk. 52 Hüseyin Serhat Cihan), Mustafa Baştin, Alper Erkoç, Fatih Görücü, Umutcan Topalcı (Dk. 61 Enes Özdemir), Furkan Üye (Dk. 2 Tayyar Karadağ), Okan Altunbilek,
Goller: Dk. 5 (Penaltıdan), Dk. 73 ve Dk. 86 Ömer Yıldız, Dk. 42 Chehoudi, Dk. 45 Murat Kayalı, Dk. 58 Ali Fırat Okur, (Elazığspor), Dk. 18 ve Dk. 29 Umutcan Topalcı, Dk. 25 Okan Altunbilek, Dk. 52 Fatih Görücü (Sarayönü Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Murat Öztürk, Dk. 28 Umutcan Topalcı, Dk. 68 Mustafa Baştin (Sarayönü Belediyespor), Dk. 64 Hakan Bilgiç (Elazığspor)
ELAZIĞ (AA) – Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda, TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, sahasında Bölgesel Amatör Lig 7. Grup takımlarından Sarayönü Belediyespor’u 6-4 yenerek üst tura çıktı.